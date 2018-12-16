На пожаре в Кольчугино пострадал человек

16 Дек. 17:11 2018-12-16T17:11:28+03:00

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Квартира на улице Добровольского загорелась около четырех утра 16 декабря. Приехавшие пожарные с огнем справились, выгорело всего три квадратных метра. Но, к сожалению, на пожаре пострадал один человек – вероятно, хозяин квартиры. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели. Практически в это же время вспыхнул жилой дом на улицы Голибино в селе Горки Юрьев-польского района, который шесть человек тушили с помощью двух машин. На этот раз выгорело девяносто квадратных метров, но на этот раз обошлось без жертв.