2018-12-16T17:11:28+03:00
Происшествия

На пожаре в Кольчугино пострадал человек

Вероятно, горожанин спал, когда вспыхнул огонь
Ирина Мальцева
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Квартира на улице Добровольского загорелась около четырех утра 16 декабря. Приехавшие пожарные с огнем справились, выгорело всего три квадратных метра. Но, к сожалению, на пожаре пострадал один человек – вероятно, хозяин квартиры. Причины возгорания сейчас выясняют дознаватели. Практически в это же время вспыхнул жилой дом на улицы Голибино в селе Горки Юрьев-польского района, который шесть человек тушили с помощью двух машин. На этот раз выгорело девяносто квадратных метров, но на этот раз обошлось без жертв.

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