Житель Юрьев-Польского украл доски у своей соседки
Молодой парень решил заняться строительством
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В сентябре жительница одного из сел Юрьев-Польского района обратилась в полицию, рассказав, что ночью со двора около ее частного дома похитили двадцать шесть досок, стоившие в общей сложности более пяти тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, украл их двадцатидвухлетний сельчанин, живущий по соседству. Доски обнаружили во дворе его дома и изъяли. Мужчина признал свою вину и объяснил, что собирался использовать стройматериалы для своих нужд. Сейчас местному жителю предъявлено обвинение в краже, уголовное дело в отношении него направлено в суд.