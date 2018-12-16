2018-12-16T14:03:34+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского украл доски у своей соседки

Молодой парень решил заняться строительством
Ирина Мальцева
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В сентябре жительница одного из сел Юрьев-Польского района обратилась в полицию, рассказав, что ночью со двора около ее частного дома похитили двадцать шесть досок, стоившие в общей сложности более пяти тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, украл их двадцатидвухлетний сельчанин, живущий по соседству. Доски обнаружили во дворе его дома и изъяли. Мужчина признал свою вину и объяснил, что собирался использовать стройматериалы для своих нужд. Сейчас местному жителю предъявлено обвинение в краже, уголовное дело в отношении него направлено в суд.

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