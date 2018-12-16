Молодой ковровчанин напал на пожилую женщину

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-16T12:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию в середине декабря обратилась шестидесятивосьмилетняя жительница поселка Мелехова. Как оказалось, около четырех часов дня на нее напал и избил незнакомец, похитивший мобильник и скрывшийся в соседнем лесу. Женщина запомнила приметы нападавшего и смогла сообщить их полиции. Благодаря тому, что пенсионерка обратилась в полицию через несколько минут после происшествия, вскоре злоумышленника задержали в лесу в районе улицы Заречной. Как оказалось, на женщину напал ранее судимый тридцатиоднолетний житель Ковровского района. У него нашли похищенный телефон, а пострадавшая опознала его. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.