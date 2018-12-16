2018-12-16T11:06:34+03:00
Происшествия

В Собинском районе мужчина сел за кражу пива

Он проведет в колонии больше года
Ирина Мальцева
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Житель Собинки вечером в один из летних дней в нетрезвом виде заглянул в местный супермаркет, незаметно пробрался на склад магазина, украл оттуда девять бутылок пива и благополучно скрылся. В общей сложности ущерб, причиненный фирме, составил чуть больше шестисот рублей. Похитителя задержали, в суде он признал свою вину. Несмотря на это, ему дали реальный срок, при вынесении приговора суд учел, что у местного жителя уже были две судимости с условным сроком и присоединил неотбытую часть наказание к наказанию по этому приговору. Теперь собинец проведет в колонии общего режима один год два месяца и три дня.

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