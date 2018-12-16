В Александровском районе обнаружили подозрительное мясо

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-16T10:22:17+03:00

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Нарушения требований законодательства в области ветеринарии выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Во время проверки выяснилось, что одна из александровских фирм перевозило замороженные мясные полуфабрикаты без ветеринарных сопроводительных документов, поэтому разобраться, откуда этот товар, что за мясо использовали и где приготовили полуфабрикаты было невозможно. За нарушение правил перевозки животноводческой продукции в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь компании предстоит выплатить крупный штраф – 150 тысяч рублей.