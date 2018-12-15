2018-12-15T22:53:56+03:00
Общество

В Коврове без вести пропала 17-летняя девочка

Она пропала почти месяц назад
Артем Бердник
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили о том, во Владимирской области без вести пропала17-летняя девочка. Ирина Маслова ушла из дома 18 ноября и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-рыжие, глаза карие.

Была одета: тёмно-зелёная куртка, синие джинсы, серая толстовка, синие кроссовки, серая шапка.

Все, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите по телефону: +79190024837.

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