М-7 во Владимирской области ждут большие перемены: четыре полосы и новые путепроводы

15 Дек. 11:34 2018-12-15T11:34:57+03:00

Реконструкцию будут проводить на территории Собинского, Судогодского, а также Ленинского района

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В Главгосэкспертизе России рассмотрели проект реконструкции участка М – 7 «Волга», проходящего по территории Владимирской области. Речь идет об участке трассы на территории Собинского, Судогодского, а также Ленинского района.

Проект был одобрен, он включает в себя ремонт отрезка М-7 длинной в 15,6 км. Главное новшество — расширение дороги до четырех полос, а также возведение нового путепровода и демонтаж старого.

На реконструируемом участке будут обустроены 25 новых примыканий и две развязки. Из-за расширения дороги в ходе ремонта участок дороги с мостом через реку демонтируют. Проект будет финансироваться из федерального бюджета.