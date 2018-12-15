В селе Борисовское столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

15 Дек. 10:35 2018-12-15T10:35:23+03:00

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Утром 15 декабря около 8 утра в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение об аварии в селе Борисовское. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, СМП и патруль ГИБДД.

По предварительной информации, «Рено Логан» врезался в черный хэчбек, в результате чего «Логан» чуть не вылетел в кювет. В МЧС России по Владимирской области сообщили, что ДТП не обошлось без пострадавших.