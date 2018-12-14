2018-12-14T17:42:29+03:00
Происшествия

В гороховецком районе столкнулись две фуры: погиб житель Чеченской республики

Оба участника ДТП ехали в Нижний Новгород
Артем Бердник
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14 декабря около 11 часов дня на 323 км Федеральной автодороги М-7 «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области случилась авария, в которой погиб человек.

По предварительной информации, 24-летний дагестанец, двигаясь на автофургоне «FAW А 01051» в Нижний Новгород, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля «DAF XF 105», за рулем которого был житель Башкирии.

В результате аварии пассажир автомобиля «FAW А 01051» - 26-летний житель Чеченской республики получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

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