2018-12-14T17:17:17+03:00
Общество

Прокуратура забраковала Суздальские заправки

Руководителям дали месяц на устранение всех неполадок
Артем Бердник
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Суздальская межрайонная прокуратура проверила местные заправки: АЗС Суздаль ООО «Восток ойл» и АЗС «Башнефть».

В ходе проверки выяснилось, что на указанных автозаправочных станциях неисправны системы противопожарной защиты, эвакуационные выходы загромождены, площадка для автоцистерны не оборудована, используются светильники со снятыми колпаками, в работе используется металлический мерник, не прошедший в установленном порядке поверку.

В отношении руководителей заправок возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. Также в адрес руководителей внесены представления и установлен месячный срок для ликвидации указанных в них нарушений.

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