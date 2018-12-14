Прокуратура забраковала Суздальские заправки

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-14T17:17:17+03:00

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Суздальская межрайонная прокуратура проверила местные заправки: АЗС Суздаль ООО «Восток ойл» и АЗС «Башнефть».

В ходе проверки выяснилось, что на указанных автозаправочных станциях неисправны системы противопожарной защиты, эвакуационные выходы загромождены, площадка для автоцистерны не оборудована, используются светильники со снятыми колпаками, в работе используется металлический мерник, не прошедший в установленном порядке поверку.

В отношении руководителей заправок возбуждены производства по делам об административных правонарушениях. Также в адрес руководителей внесены представления и установлен месячный срок для ликвидации указанных в них нарушений.