Во Владимире пройдут три губернаторские елки

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-14T17:02:08+03:00

На них побывают одаренные дети, а также ребята из многодетных семей и попавших в трудную жизненную ситуацию

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В областном Дворце культуры и искусства 18 и 20 декабря пройдут три Губернаторские ёлки.

21 декабря состоится благотворительная ёлка.. В этих праздничных мероприятиях примут участие 1400 ребят. Это будут дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети военнослужащих и погибших в «горячих точках», а также одарённые дети от 6 до 11 лет со всего региона. Каждый из них посмотрит новогоднее представление «Супер-кот и Новый год», покружит в новогоднем хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой, получит сладкий новогодний подарок от губернатора Владимира Сипягина.

Также с 25 по 27 декабря более 30 ребят примут участие во Всероссийской новогодней ёлке в Кремле. Они посетят Детский город профессий «Кидбург», «Государев двор в Измайлово», примут участие в мастер-классе по росписи новогодних игрушек и посмотрят представление в цирке Никулина на Цветном бульваре.