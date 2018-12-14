На Владимирскую область идут морозы

14 Дек. 16:50 2018-12-14T16:52:01+03:00

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На Владимирскую область надвигается скандинавский антициклон. Он принесет в регион морозную погоду. Уже к вечеру субботы, 15 декабря, столбик термометра опустится до -10 градусов.

А в воскресенье будет еще холоднее. Днем температура воздуха достигнет -16 градусов, а к вечеру опустится до -19. Кроме того, атмосферное давление будет высоким. Метеочувствительные люди могут почувствовать себя плохо.

Одевайтесь потеплее и не забудьте перед выходом на улицу намазать лицо жирным кремом.