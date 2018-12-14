Владимирский Следком расследовал таинственное убийство мужчины в Собинском районе

СЕГОДНЯ 16:45 2018-12-14T17:18:36+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области расследовал убийство мужчины, произошедшее в прошлом году. Тело убитого было найдено в лесу: на захоронение одного из местных жителей во время охоты привела собака. Тело оказалось завернутым в ковер вместе с вилками и ложками. Следователи отрабатывали различные версии, вплоть до ритуального жертвоприношения. Правда оказалась куда произоичнее.

По подозрению в убийстве в декабре 2018 года был задержан 42-летний житель Собинского района. Убитый приходится мужем его сестры и одном время жил вместе с ними. Потом он съехал, но периодически наведывался в гости. На бытовой почве между мужчинами постоянно возникали конфликты, часто доходившие до рукоприкладства.

В середине сентября 2017 года во время одного из визитов возник очередной конфликт. У мужа сестры не выдержали нервы, и он выстрелил в мужчину из охотничьего ружья. Тело он на тракторе вывез в лес и закопал около деревни Азиково. Вещи и документы убитого были сожжены.

На вопрос следователя, откуда на месте захоронения оказались столовые приборы, подозреваемый пояснил, что у зятя была страсть забирать их со стола, и скорее всего приборы выпали из карманов его одежды.

С подозреваемым проведены следственные и процессуальные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления.