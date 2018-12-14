2018-12-14T16:40:23+03:00
Общество

Владимирский театр драмы получит больше 200 миллионов рублей

За три года власти намерены полностью заменить осветительное оборудование
Алексей СУХОВ
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13 декабря во Владимирском театре драмы состоялось открытия Года театра в России.

На главной театральной площадке региона зрителям был представлен необычный проект – праздничный ноктюрн «Влюблённые в театр».

- Администрация региона намерена за три года полностью заменить осветительное оборудование областного драматического театра. На эти цели запланировано 205,3 миллиона рублей. В 2021 году возможности постановочного освещения дополнит видеомеппинг. Благодаря этой суперсовременной системе классические декорации могут становиться более эффектными или заменяться 3D-проекцией. Мы поможем нашему театру стать ещё более зрелищным!, – сказал губернатор Владимир Сипягин.

Глава региона подчеркнул, что труд артистов должен иметь достойное вознаграждение. Именно поэтому он принял решение о повышении на 30 процентов размера базовых должностных окладов для работников государственных учреждений культуры Владимирской области.

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