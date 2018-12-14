Во Владимире из 42 школы эвакуировали 225 детей из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 16:08 2018-12-14T16:08:34+03:00

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14 декабря в 13.00 в МЧС поступило сообщение о коротком замыкании в электропроводке. Все случилось в столовой школы №42, которая находится в Юрьевце. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, было незначительное задымление.

Немедленно эвакуировали 237 человек, из них 225 детей. Всего к тушению привлекалось 34 человека и 11 единиц техники, от МЧС - 25 человек и 8 единиц.