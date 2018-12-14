В Александрове 14-летний подросток украл 103 тысячи рублей с чужой банковской карты
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Александров, обвиняемого в краже денег с чужой банковской карты.
По данным следствия, 14-летний подросток, воспитанием которого занимаются мать и бабушка, нашел карту во дворе дома в ноябре 2018 года. По упрощенной схеме он заказал в интернет-магазине мобильный телефон, принтер и другую технику на сумму более 103 тысячи рублей.
Первая посылка уже пришла заказчику и была изъята следователем. Тоже ждет и остальные заказы.
Потерявший банковскую карту 30-летний местный житель заявил, что обронил ее случайно. Пропажу он обнаружил не сразу, поэтому не успел вовремя заблокировать счет.
По инициативе следователя СК России органы системы профилактики оценивают обстановку в семье, где воспитывается подросток.