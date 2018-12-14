2018-12-14T15:10:36+03:00
Происшествия

В Александрове 14-летний подросток украл 103 тысячи рублей с чужой банковской карты

Он заказал себе принтер и мобильный телефон
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Александров, обвиняемого в краже денег с чужой банковской карты.

По данным следствия, 14-летний подросток, воспитанием которого занимаются мать и бабушка, нашел карту во дворе дома в ноябре 2018 года. По упрощенной схеме он заказал в интернет-магазине мобильный телефон, принтер и другую технику на сумму более 103 тысячи рублей.

Первая посылка уже пришла заказчику и была изъята следователем. Тоже ждет и остальные заказы.

Потерявший банковскую карту 30-летний местный житель заявил, что обронил ее случайно. Пропажу он обнаружил не сразу, поэтому не успел вовремя заблокировать счет.

По инициативе следователя СК России органы системы профилактики оценивают обстановку в семье, где воспитывается подросток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира