В Александрове 14-летний подросток украл 103 тысячи рублей с чужой банковской карты

14 Дек. 15:10 2018-12-14T15:10:36+03:00

Он заказал себе принтер и мобильный телефон

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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Александров, обвиняемого в краже денег с чужой банковской карты.

По данным следствия, 14-летний подросток, воспитанием которого занимаются мать и бабушка, нашел карту во дворе дома в ноябре 2018 года. По упрощенной схеме он заказал в интернет-магазине мобильный телефон, принтер и другую технику на сумму более 103 тысячи рублей.

Первая посылка уже пришла заказчику и была изъята следователем. Тоже ждет и остальные заказы.

Потерявший банковскую карту 30-летний местный житель заявил, что обронил ее случайно. Пропажу он обнаружил не сразу, поэтому не успел вовремя заблокировать счет.

По инициативе следователя СК России органы системы профилактики оценивают обстановку в семье, где воспитывается подросток.