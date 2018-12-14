Вязниковский магазин торговал палеными Adidas и Reebok

14 Дек. 14:32 2018-12-14T14:32:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вязниковская прокуратура проверила магазин "Ценопад" и нашла в нем толстовки, майки, костюмы и сумки с логотипами Adidas и Reebok. Проверка показала, что предприниматель, не может предоставить документы, подтверждающие право использования товарных этих товарных знаков. Продукция, лежавшая на полках магазинов, контрафактная.

По решению суда, вся одежда будет уничтожена. Владелец магазина отделался предупреждением.