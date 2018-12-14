Пожарные из Коврова дарят многодетным семьям огнетушители

14 Дек. 13:09 2018-12-14T17:30:30+03:00

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Каждый год сотрудники пожарной охраны города Коврова проводят свою акцию под названием «Домовой». Название акции выбрано неслучайно – автономные дымовые пожарные извещатели, которые спасатели устанавливают в домах, где проживают многодетные семьи, охраняют дом от пожара. Как только в помещении появится дым, датчик сразу даст об этом знать - по дому разнесётся громкий писк.

Представители администрации и пожарные посетили многодетные семьи в селе Иваново. Начальник службы пожаротушения 8-го отряда ФПС Александр Кокорев и инспектор отдела надзорной деятельности по Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам Алексей Забелин установили извещатели в частных деревянных домах.

А еще сотрудники МЧС вручали хозяевам домов огнетушители – это незаменимая вещь в частном хозяйстве. Инспектор ОНД Алексей Забелин показал детям и взрослым, как пользоваться огнетушителем, рассказал, что и как им можно потушить.