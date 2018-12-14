2018-12-14T17:30:30+03:00
Общество

Пожарные из Коврова дарят многодетным семьям огнетушители

А также устанавливают пожарные извещатели
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Изменить размер текста:

Каждый год сотрудники пожарной охраны города Коврова проводят свою акцию под названием «Домовой». Название акции выбрано неслучайно – автономные дымовые пожарные извещатели, которые спасатели устанавливают в домах, где проживают многодетные семьи, охраняют дом от пожара. Как только в помещении появится дым, датчик сразу даст об этом знать - по дому разнесётся громкий писк.

Представители администрации и пожарные посетили многодетные семьи в селе Иваново. Начальник службы пожаротушения 8-го отряда ФПС Александр Кокорев и инспектор отдела надзорной деятельности по Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам Алексей Забелин установили извещатели в частных деревянных домах.

А еще сотрудники МЧС вручали хозяевам домов огнетушители – это незаменимая вещь в частном хозяйстве. Инспектор ОНД Алексей Забелин показал детям и взрослым, как пользоваться огнетушителем, рассказал, что и как им можно потушить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира