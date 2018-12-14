Едем на Новый год за город: 4 важных пункта, о которых надо помнить

14 Дек. 12:55 2018-12-14T12:55:33+03:00

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До новогодних каникул остается чуть больше двух недель, поскольку официально выходные у россиян начнутся 30 декабря, а формально – даже немного раньше. Ведь 29 декабря объявлен сокращенным днем. Времени на подготовку праздника уже практически не осталось, но в одном у владимирцев ясность есть – по данным опросов в соцсетях, большинство из них планируют провести отдых за городом. И как подтверждают врачи – это оптимальный вариант, поскольку организм не испытает стресса от смены климата в случае поездок в жаркие страны, а народные забавы, в числе которых катание на санках, игры в снежки и многое другое – только укрепят здоровье.

Мы собрали список того, о чем обязательно нужно позаботиться, планируя поездку в деревню или на дачу:

1. Аптечка. Соберите лекарства, которые могут потребоваться: жаропонижающие, болеутоляющие лекарства, лекарства от отравлений и аллергии, а также пластырь, бинт, мази для обработки порезов и ожогов. Не забудьте о лекарствах для хронических больных, если такие есть в вашей семье.

2. Новогодние елочные украшения. Вы не поверите, но чаще всего, отправляясь праздновать за город, люди забывают именно гирлянды, елочные шары и все тому подобное! Конечно, на крайний случай есть вариант как в «Простоквашине» - нарядить елку старыми вещами, но согласитесь, современные украшения намного безопаснее – они точно не упадут на неловко пробежавшую мимо собаку или кошку, не говоря уже про маленьких детей.

3. Устройства. Да-да, и об этом частенько не вспоминают! Поэтому составьте чек-лист, в котором будут: фотокамера, ноутбуки, планшеты, зарядные устройства, запасные батарейки. Сами знаете, как досадно не иметь возможности запечатлеть праздник на фото, а также остаться без соцсетей, мессенджеров и интернета, который сегодня является одним из главных «украшений» новогоднего стола. Ведь Сеть открывает доступ и к праздничным фильмам онлайн, и к музыке, и к играм, и к развлечениям!

4. Интернет. Позаботьтесь об этом заранее. Даже в самой далекой деревне Владимирской области сейчас есть возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Оператор Tele2 расширил покрытие сети в нашем регионе – только за последний год 3G/4G появился еще в 40 удаленных селах. Так что отмечающие Новый год останутся на связи даже за городом.

И что особенно вас порадует – у Tele2 есть тарифы как с большими пакетами трафика, так и с безлимитным доступом в Сеть (поверьте, вы оцените это, проводя уютные дни в деревне). Важно, что вы сможете делиться трафиком со всей семьей при помощи раздачи WiFi или бесплатной опции «Делись гигабайтами».

Ну вот и все наши советы! Хорошего отдыха и пусть новогодние каникулы вас порадуют.