2018-12-14T12:42:48+03:00
Звезды

В Музее хрусталя покажут новогодние советские открытки на сенсорном столе

Посетители увидят 18 открыток из фонда ВСМЗ
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта ВСМЗфото с официального сайта ВСМЗ
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С 15 декабря на сенсорном столе в Музее хрусталя будут экспонироваться 18 новогодних поздравительных открыток советского времени.

История новогодней открытки в России насчитывает более 100 лет. По одной из версий, первую карточку создал Николай Каразин в 1901 году. По другой – Федор Беренштам, библиотекарь Петербургской академии художеств. Русские открытки были яркими, высокохудожественными и разнообразными. На них можно было увидеть забавные бытовые сценки, пейзажи, традиционные лубочные сюжеты. Небольшими сериями выпускали новогодние открытки с тиснением, серебряной и золотой крошкой, которые стоили дорого.

Массовое производство открыток в СССР началось с 1953 года. Карточки, украшенные рисунками лучших советских художников печатал «Гознак».

Советским людям нравились изображения животных, сказочных персонажей, пейзажей… Также популярны были карточки с изображением кремлевских курантов, самолетов, новостроек… Эти образцы можно увидеть на выставке «Новый год в советской открытке».

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