Во Владимире ищут волонтеров для работы на катке в парке Пушкина
Каток торжественно откроют 21 декабря
фото с официального сайта УДМ
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Управление по делам молодежи приглашает инициативных и неравнодушных владимирцев для участия в волонтерской работе на катке в парке им. Пушкина в вечернее время - следить за порядком и соблюдением правил на льду!
Всем волонтерам будет выдаваться опознавательная форма с символикой и коньки из проката бесплатно на время волонтерской работы!
График дежурства будет составляться по согласованию.
По итогам работы все волонтеры будут награждены благодарностями и записями в волонтерскую книжку
Зарегистрироваться можно здесь.
Отбор будет строго по собеседованию. УДМ ищет вежливых, добросовестных и активных!