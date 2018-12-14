2018-12-14T12:29:47+03:00
Общество

Во Владимире ищут волонтеров для работы на катке в парке Пушкина

Каток торжественно откроют 21 декабря
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта УДМфото с официального сайта УДМ
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Управление по делам молодежи приглашает инициативных и неравнодушных владимирцев для участия в волонтерской работе на катке в парке им. Пушкина в вечернее время - следить за порядком и соблюдением правил на льду!

Всем волонтерам будет выдаваться опознавательная форма с символикой и коньки из проката бесплатно на время волонтерской работы!

График дежурства будет составляться по согласованию.

По итогам работы все волонтеры будут награждены благодарностями и записями в волонтерскую книжку

Зарегистрироваться можно здесь.

Отбор будет строго по собеседованию. УДМ ищет вежливых, добросовестных и активных!

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