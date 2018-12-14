2018-12-14T12:10:58+03:00
Звезды

Маленьких владимирцев приглашают на новогодний утренник в библиотеку

В библиотеку заглянут три поросенка и Баба Яга, Лиса и Кот, Зимушка-Зима и Снегурочка
Алексей СУХОВ
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20 декабря в 11 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Большая Московская, 31) пройдет новогодний утренник "Как-то раз под Новый год".

Под Новый год в библиотеку заглянут три поросенка и Баба Яга, Лиса и Кот, Зимушка-Зима и Снегурочка. Эти сказочные герои не дадут скучать никому! Ребят ждет фейерверк игр, конкурсов, веселых состязаний и, конечно же, подарков!

На праздник приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей.

Вход свободный.

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