2018-12-14T11:18:59+03:00
Общество

За 11 месяцев текущего года Владимирэнерго взыскало с должников более 277 млн рублей

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Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Владимирэнерго» продолжает системную работу, направленную на взыскание дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии.

Результатом проводимой филиалом «Владимирэнерго» и судебными приставами-исполнителями УФССП России по Владимирской области работы по взысканию задолженности за 11 месяцев 2018 года с контрагентов-должников удалось взыскать более 277 миллионов рублей.

Несмотря проводимые филиалом «Владимирэнерго» меры принудительного взыскания, должники не торопятся добровольно погашать сложившуюся задолженность.

Крупнейшими должниками филиала «Владимирэнерго» по-прежнему остаются:

- ПАО «Владимирэнергосбыт» сумма задолженности - 540 млн. руб.,

- ОАО «Завод «Автоприбор» сумма задолженности - 115 млн. руб.,

- АО «Оборонэнергосбыт» сумма задолженности - 101 млн. руб.,

- МУП округа Муром «Тепловые сети» сумма задолженности - 30 млн. руб.,

- МУП округа Муром «ПЖРЭП №3» сумма задолженности - 18,5 млн. руб.

- ОАО «Муромтепловоз» сумма задолженности - 11,5 млн. руб.

Филиал «Владимирэнерго» напоминает потребителям, имеющим задолженность за услуги по передаче электроэнергии, что неоплата оказанных услуг тормозит выполнение действующих в филиале «Владимирэнерго» инвестиционной и ремонтной программы, позволяющих надлежащим образом выполнять обязательства перед потребителями услуг, расположенных на территории Владимирской области, а также является одним из основных факторов роста цен (тарифов) на электрическую энергию.

Энергетики настоятельно рекомендуют всем потребителям-должникам погасить сложившуюся задолженность в кратчайшие сроки.

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