Росмолодежь перенесет молодежный форум "Территория смыслов" из Владимирской области
Слет активистов переедет поближе к Москве
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о том, что Росмолодежь ищет новую площадку для форума "Территория смыслов". Об этом сообщает ТАСС.
По словам Сергея Кириенко, форум должен перебраться поближе к Москве. Площадка должна было "совершенно другой по инфраструктуре, по условиям проживания, по условиям работы".
Отметим, форум "Территория смыслов" проходил во Владимирской области четыре года.