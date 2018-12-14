Росмолодежь перенесет молодежный форум "Территория смыслов" из Владимирской области

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-14T11:08:33+03:00

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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о том, что Росмолодежь ищет новую площадку для форума "Территория смыслов". Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сергея Кириенко, форум должен перебраться поближе к Москве. Площадка должна было "совершенно другой по инфраструктуре, по условиям проживания, по условиям работы".

Отметим, форум "Территория смыслов" проходил во Владимирской области четыре года.