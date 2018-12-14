2018-12-14T10:46:11+03:00
Общество

Следком начал проверку ремонта в струнинской больнице

Ее показывали во время летней "Прямой линии" с президентом
Артём Черепанов
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Председатель Следственного комитета РФ после телевизионного сюжета на одном из федеральных каналов поручил главе владимирского Следкома провести проверку хода ремонта струнинской больницы. Летом во время "Прямой линии" президент РФ поручил привести больницу в порядок.

В сюжете сообщается, что поставленные сроки ремонта срываются, здания больницы и детской поликлиники на оснащены современным оборудованием. Кроме того, жители заявили, что больницу перестали снабжать медикаментами, гражданам предлагают покупать лекарства за свой счет.

Глава СК РФ поручил следователям проанализировать действие (бездействие) местных чиновников, проверить доводы граждан. Ход проверки находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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