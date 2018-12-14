2018-12-14T10:24:41+03:00
Происшествия

В Муроме собака помогла поймать вора

Она привела полицейских к жилому дому
Валерия Рудометова
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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8 декабря текущего года в полицию города Мурома обратилась 57-летняя жительница одного из сел. Она сказала, что в доме ее мамы кто-то взломал замок и вынес бензопилу, металлическую утварь, кабель, мешок зерна и продукты. Ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, оперативники при осмотре обнаружили следы обуви и дорожку из зерен, ведущую на улицу. Полицейский-кинолог пустил по следу четвероногую напарницу - служебную овчарку Басю. Собака привела полицейских к расположенному поблизости жилому дому. Хозяин этого дома пояснил, что купил мешок зерна у 29-летнего односельчанина. Его то и задержали. Безработный "продавец" признался, что залез в чужой дом. У него изъяли все похищенное имущество.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу.

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