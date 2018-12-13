2018-12-13T15:33:40+03:00
Происшествия

В гибели 17-летнего подростка обвинили директора компании, проверявшей вентиляцию в доме

Юноша отравился угарным газом
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области сообщил подробности расследования уголовного дела по факту гибели 17-летнего жителя Вязников, погибшего в Коврове. В смерти подростка обвинили бывшего директора ООО "Рубеж+", проводившего проверку вентиляции в доме, в котором жил парень.

Парень приехал в Ковров и Вязников учиться в колледже. Родители сняли ему квартиру, молодой человек относился к обучению ответственно. 12 декабря 2017 года он неожиданно перестал отвечать на звонки и не пришел в колледж. Взволнованные родители приехали проведать сына и обнаружили его бездыханное тело в ванной.

Судмедэкспертиза показала, что молодой человек отравился угарным газом. В день гибели парень решил воспользоваться газовой колонкой. С 6 по 11 декабря прошлого года компания "Рубеж+", с которой местная управляющая компания заключила договор на обслуживание вентиляции, проводила работы, из-за которых в каналы попал строительный мусор. Кроме того, в квартире самовольно было заклеено обоями вентиляционное отверстие в стене между санузлом и кухней. В итоге, вентиляция была полностью закрыта.

Директор ООО «Рубеж+», достоверно зная, что после проведения подобных работ все каналы подлежат обязательной проверке и очистке, около 15 часов 11 декабря 2017 года покинул место производства ремонтных работ, даже не уведомив владельцев и пользователей квартир о недопустимости эксплуатации оборудования до устранения факторов, способных повлиять на безопасность граждан.

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