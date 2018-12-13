Суд вынес приговор крупным вязниковским мошенникам

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-13T14:26:18+03:00

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Вязниковским городским судом местная жительница 1961 года рождения была признана виновной в мошенничестве в крупном размере. Судом установлено, что летом 2015 года компания ООО «Отдых.ру» обманывала клиентов.

Генеральный директор получала от них деньги для приобретения путевки на отдых, однако договорные обязательства не выполняла, путевки не покупала, а деньги забирала себе. Суммарно наворовала на 500 тысяч рублей. К женщине претензий было много, помимо путевок, она успела «кинуть» еще несколько человек. Обвинительная сторона требовала на суде изоляцию от общества.

- Мы хотели организовать свадебное путешествие для детей, обратились в «Отдых.ру», так как там уже покупали путевку, но ни путевки ни денег мы так и не увидели. Владельцы даже меняли букву в фамилии и переписывали все собственность на дочь, но хорошо, что спустя 3 года правосудие восторжествовало, - заявила потерпевшая.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.