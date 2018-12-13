2018-12-13T13:26:42+03:00
Звезды

Во Владимире покажут елочные игрушки на прищепках и рождественские книги

В областной научной библиотеке 17 декабря откроется новогодняя выставка
Алексей СУХОВ
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В преддверии Нового года в библиотеке открывается выставка «В блеске елочных огней», рассказывающая об истории елочной игрушки в России.

Увлекательное путешествие в историю нашей страны вы сможете осуществить благодаря новогодней экспозиции, в которой представлены елочные игрушки и украшения начиная с 1930-х и по 2000-е годы включительно, выполненные мастерами России и Германии из различных материалов. Широко представлены елочные игрушки 1960–1970-х годов. Здесь можно увидеть елочные игрушки на прищепке, а также тематические коллекции, например – героев сказок «Теремок» и «Дюймовочка». Особый интерес представляют игрушки 40-х годов XX века и наборные игрушки из стекляруса.

Прекрасным дополнением к новогодней экспозиции будет выставка книг «Сказка в канун Рождества». К Рождеству отдельными изданиями печатались привлекательные «елочные» тексты: волшебные сказки, удивительные новогодние и рождественские истории.

Погрузиться в праздничную атмосферу можно, начиная с 17 декабря.

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