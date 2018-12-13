2018-12-13T13:04:56+03:00
Звезды

В новом ледовом комплексе пройдет мюзикл о Белоснежке

Позаботиться о билетах стоит уже сейчас
Алексей СУХОВ
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Уже придумали планы на новогодние праздники? Если нет, то читайте внимательно.

Впервые во Владимире театр на льду «Воскресенье» под руководством Михаила Воскресенского представляет новогодний ледовый мюзикл «Белоснежка и семь богатырей». Это самый трогательный и семейный мюзикл.

Современный сюжет создан по мотивам волшебных историй Братьев Гримм и классических сказок Александра Пушкина. Это история о дружбе, смелости и бесконечной любви, которая непременно победит зло, отзовется в сердце каждого зрителя – большого и маленького.

Профессиональные фигуристы и артисты разных жанров проживут каждое мгновение сказочной истории на настоящей ледовой сцене, удивят зрителей умопомрачительными трюками и спецэффектами – всё в лучших традициях волшебных историй.

Представления пройдут в ледовом комплексе «Владимир» 5,6,7 января в 14 часов. Подробная информация о билетах по телефону 52-98-78

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