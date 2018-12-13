Дед Мороз из Великого Устюга приедет на елку в Суздаль
23 декабря он посетит Кремль
фото с официального сайта ВСМЗ
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Новогодний волшебник едет из Великого Устюга чтобы лично поздравить гостей Владимиро-Суздальского музея-заповедника с наступающими зимними праздниками.
В Архиерейских палатах Суздальского кремля малышей и их родителей ждут выступления фольклорных ансамблей, игры, хороводы, забавы и специальное рождественское меню.
В конце праздника участники получат специальный сладкий подарок от главного зимнего волшебника страны.
Уличные гулянья начнутся в 11 часов на территории Суздальского кремля.