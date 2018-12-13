Пожилой киржачанин украл у москвича пистолет и уехал на краденной машине
УМВД России по Владимирской области сообщает, что 9 декабря в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился 37-летний житель Москвы, сообщивший, что у него украли оружие и патроны.
Мужчина пояснил полицейским, что накануне забыл сумку с наградным пистолетом, 15-ю патронами и кобурой в церковном храме в одной из деревень. Вернувшись, сумку мужчина не обнаружил. Стоимость потери — 200 тысяч рублей.
Полицейским удалось выяснить, на какой машине ездит подозреваемый. В Киржачском районе остановили схожий по приметам автомобиль, в котором нашли пистолет с 15-ю патронами и кобурой. А автомобиль, на котором он ехал, был куплен на деньги, которые он несколько недель назад похитил из другого храма.
57-летний мужчина был арестован. Расследование уголовного дела продолжается.