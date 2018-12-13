Пожилой киржачанин украл у москвича пистолет и уехал на краденной машине

13 Дек. 12:48 2018-12-13T12:48:33+03:00

Мужчина уже не раз попадался ранее на кражах

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УМВД России по Владимирской области сообщает, что 9 декабря в дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратился 37-летний житель Москвы, сообщивший, что у него украли оружие и патроны.

Мужчина пояснил полицейским, что накануне забыл сумку с наградным пистолетом, 15-ю патронами и кобурой в церковном храме в одной из деревень. Вернувшись, сумку мужчина не обнаружил. Стоимость потери — 200 тысяч рублей.

Полицейским удалось выяснить, на какой машине ездит подозреваемый. В Киржачском районе остановили схожий по приметам автомобиль, в котором нашли пистолет с 15-ю патронами и кобурой. А автомобиль, на котором он ехал, был куплен на деньги, которые он несколько недель назад похитил из другого храма.

57-летний мужчина был арестован. Расследование уголовного дела продолжается.