Ковровский фехтовальщик выиграл «бронзу» на всероссийском турнире в Дзержинске
11-12 декабря в Дзержинске прошел всероссийский турнир «Надежды России» по фехтованию.
В турнире участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Коврова, Калуги, Иванова, Ульяновска, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также городов Московской области.
Ковровский спортсмен Данила Рубцов завоевал бронзовую медаль. Данила представлял команду Владимирской области, в которую входили еще два человека – Семен Гасов и Арсений Цейгалов – оба также из Коврова. Спортсмены заняли 19 и 34 места соответственно.
В командных соревнованиях наши фехтовальщики оказались на шестом месте из 16.
Минувшие соревнования являются одним из отборочных этапов на летнюю Спартакиаду учащихся России.