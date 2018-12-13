Ковровский фехтовальщик выиграл «бронзу» на всероссийском турнире в Дзержинске

СЕГОДНЯ 12:35 2018-12-13T12:35:38+03:00

Соревнования являются одним из отборочных этапов на летнюю Спартакиаду учащихся России

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11-12 декабря в Дзержинске прошел всероссийский турнир «Надежды России» по фехтованию.

В турнире участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Коврова, Калуги, Иванова, Ульяновска, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также городов Московской области.

Ковровский спортсмен Данила Рубцов завоевал бронзовую медаль. Данила представлял команду Владимирской области, в которую входили еще два человека – Семен Гасов и Арсений Цейгалов – оба также из Коврова. Спортсмены заняли 19 и 34 места соответственно.

В командных соревнованиях наши фехтовальщики оказались на шестом месте из 16.

Минувшие соревнования являются одним из отборочных этапов на летнюю Спартакиаду учащихся России.