Владимирская прокуратура отменила взыскания работникам "БигАвтоТранса"
Руководство компании наказало сотрудников за забастовку
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Владимирская прокуратура отменила выговоры 42 работникам компании "БигАвтоТранс" за устроенную забастовку. 9 октября водители и кондукторы предприятия отказались выходить на смену из-за выплаты им голых окладов без премий.
Также прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности двух человек.
Отметим, что с ноября компания "БигАвтоТранс" прекратила работу на городских пассажирских перевозках.