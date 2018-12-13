2018-12-13T12:06:06+03:00
Общество

Владимирская прокуратура отменила взыскания работникам "БигАвтоТранса"

Руководство компании наказало сотрудников за забастовку
Артём Черепанов
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Владимирская прокуратура отменила выговоры 42 работникам компании "БигАвтоТранс" за устроенную забастовку. 9 октября водители и кондукторы предприятия отказались выходить на смену из-за выплаты им голых окладов без премий.

Также прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности двух человек.

Отметим, что с ноября компания "БигАвтоТранс" прекратила работу на городских пассажирских перевозках.

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