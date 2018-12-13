Во Владимире девушка воровала деньги в раздевале фитнес-клуба

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-13T11:27:48+03:00

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Девушка приобрела абонемент в один из фитнес-клубов города и провела короткую тренировку в тренажерном зале. Далее подозреваемая направилась в женскую раздевалку, где сломала замки на чужих шкафчиках и украла из них 9000 рублей.

Изучив видеозаписи с камер наблюдения, сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру установили личность подозреваемой. Ей оказалась 28-летняя жительница Владимира, которая ранее уже попадалась на воровстве. 5 ноября ее задержали, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Было возбуждено уголовное дело.