Роспотребнадзор не советует пить владимирскую воду

13 Дек. 11:09 2018-12-13T11:09:14+03:00

Хотя нефти в ней не обнаружено

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12 декабря после массы обращений жителей владимирский Роспотребнадзор забрал воду на анализы. Судя по их результатам, не все так плохо, как казалось на первый взгляд. В воде не обнаружено нефти, превышения содержания органических веществ нет. Единственное - вода пахнет чуть сильнее положенного. Так что пить ее, по заверениям Роспотребнадзора, не стоит.

В управлении Роспотребнадзора сообщают, что вычислить, что за вещество попало во владимирскую воду, пока не удалось. Вероятно, в нее попала химия неогранического происхождения. Кипячение воды, как показала практика, не спасает от запаха.

Ведомство советует перед купанием отстаивать воду в ванной, а для мытья детей до трех по возможности использовать бутилированную воду.