Роспотребнадзор не советует пить владимирскую воду
12 декабря после массы обращений жителей владимирский Роспотребнадзор забрал воду на анализы. Судя по их результатам, не все так плохо, как казалось на первый взгляд. В воде не обнаружено нефти, превышения содержания органических веществ нет. Единственное - вода пахнет чуть сильнее положенного. Так что пить ее, по заверениям Роспотребнадзора, не стоит.
В управлении Роспотребнадзора сообщают, что вычислить, что за вещество попало во владимирскую воду, пока не удалось. Вероятно, в нее попала химия неогранического происхождения. Кипячение воды, как показала практика, не спасает от запаха.
Ведомство советует перед купанием отстаивать воду в ванной, а для мытья детей до трех по возможности использовать бутилированную воду.