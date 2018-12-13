2018-12-13T10:52:04+03:00
Происшествия

Кокровский пенсионер-педофил сядет на 3,5 года

В течение года он развращал двух школьников
Артем Бердник
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следствием было установлено, что в с ноября 2017 по март 2018 года пенсионер деньгами заманивал к себе домой и развращал двух мальчиков 12 и 13 лет. Мужчину эксперты признали педофилом, нуждающимся в лечении у врача-психиатора.

Ковровский городской суд назначил осужденному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 100 тысяч рублей в пользу семьи потерпевших.

Следователи СледКома оказали поддержку детям, а также семьям потерпевших.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» - участникам Форума «ПроеКТОриЯ»: учитесь, мечтайте, дерзайте!
В гибели 17-летнего подростка обвинили директора компании, проверявшей вентиляцию в доме
Суд вынес приговор крупным вязниковским мошенникам
В Коврове нашли послание потомкам
Во Владимире покажут елочные игрушки на прищепках и рождественские книги
В новом ледовом комплексе пройдет мюзикл о Белоснежке
Дед Мороз из Великого Устюга приедет на елку в Суздаль
Пожилой киржачанин украл у москвича пистолет и уехал на краденной машине
Ковровский фехтовальщик выиграл «бронзу» на всероссийском турнире в Дзержинске
Владимирская прокуратура отменила взыскания работникам "БигАвтоТранса"
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards – 2018
Во Владимире девушка воровала деньги в раздевале фитнес-клуба
Роспотребнадзор не советует пить владимирскую воду