Кокровский пенсионер-педофил сядет на 3,5 года

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-13T10:52:04+03:00

В течение года он развращал двух школьников

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Следствием было установлено, что в с ноября 2017 по март 2018 года пенсионер деньгами заманивал к себе домой и развращал двух мальчиков 12 и 13 лет. Мужчину эксперты признали педофилом, нуждающимся в лечении у врача-психиатора.

Ковровский городской суд назначил осужденному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 100 тысяч рублей в пользу семьи потерпевших.

Следователи СледКома оказали поддержку детям, а также семьям потерпевших.