2018-12-13T10:32:33+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин возмутился акту вандализма по отношению к мемориальной доске Солженицына

Неизвестные разрушили ее в ночь с 10 на 11 декабря
Алексей СУХОВ
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- Я возмущён безобразной акцией вандализма! – заявил глава 33 региона Владимир Сипягин. – Ей нет оправдания – как любому действию, имеющему самоцелью разрушение. Можно не любить творчество какого-то писателя, не соглашаться с его идеями, но это не даёт права уничтожать символы памяти о нём. Миллионы людей по всему миру уважают Александра Исаевича не только за талант, но и за патриотизм и огромное человеческое мужество. Неуважение чужого мнения, чужих прав в принципе недопустимо.

Губернатор призвал сотрудников полиции приложить все силы к тому, чтобы найти вандалов. Уголовное дело уже возбуждено по статье "Вандализм". Сейчас преступников ищут. Напомним, что мемориальную доску к 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына установили 10 декабря. А уже в ночь на 11 декабря неизвестные основательно разбили доску. Били так сильно, что стекло превратилось в крошку.

Разрушенная мемориальная доска была создана на деньги спонсоров, которые уже выразили готовность изготовить и установить новую. После этого объект будет охраняться более тщательно.

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