2018-12-13T10:31:55+03:00
Общество

Владимирский Роспотребнадзор приостановил работу культового вьетнамского кафе "Ханой"

Ведомство сообщает, что на кухне царила антисанитария
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на 70 дней приостановило работу кафе "Ханой" на рынке "Тандем". При проверке в нем были обнаружены следующие нарушения:

- не проводится санитарная обработка технологического оборудования, производственные столы грязны, нет горячей воды.

- производственные столы не маркированы

- не производится контроль за качеством продукции и мойкой оборудования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» - участникам Форума «ПроеКТОриЯ»: учитесь, мечтайте, дерзайте!
В гибели 17-летнего подростка обвинили директора компании, проверявшей вентиляцию в доме
Суд вынес приговор крупным вязниковским мошенникам
В Коврове нашли послание потомкам
Во Владимире покажут елочные игрушки на прищепках и рождественские книги
В новом ледовом комплексе пройдет мюзикл о Белоснежке
Дед Мороз из Великого Устюга приедет на елку в Суздаль
Пожилой киржачанин украл у москвича пистолет и уехал на краденной машине
Ковровский фехтовальщик выиграл «бронзу» на всероссийском турнире в Дзержинске
Владимирская прокуратура отменила взыскания работникам "БигАвтоТранса"
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards – 2018
Во Владимире девушка воровала деньги в раздевале фитнес-клуба
Роспотребнадзор не советует пить владимирскую воду