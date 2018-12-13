Владимирский Роспотребнадзор приостановил работу культового вьетнамского кафе "Ханой"
Ведомство сообщает, что на кухне царила антисанитария
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области на 70 дней приостановило работу кафе "Ханой" на рынке "Тандем". При проверке в нем были обнаружены следующие нарушения:
- не проводится санитарная обработка технологического оборудования, производственные столы грязны, нет горячей воды.
- производственные столы не маркированы
- не производится контроль за качеством продукции и мойкой оборудования.