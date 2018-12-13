Владимирскому предприятию "Генериум" дадут 500 миллионов рублей на строительство нового завода

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-13T10:23:42+03:00

Там будут производить лекарства против наследственных заболеваний

Изменить размер текста: A A

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил проект работающей во Владимирской области компании "Генериум" – "Создание производства терапевтических белков и моноклональных антител с экспортным потенциалом". На эти цели предприятию будет предоставлен льготный заем в размере 500 млн рублей. А весь проект стоит 2,45 млрд рублей.

"Генериум" планирует организовать производство биологических препаратов "Имиглюцераза", "Дорназа альфа" и "Омализумаб". Препарат "Имиглюцераза" используют при лечении редкого наследственного заболевания, связанного с неврологическими осложнениями и поражением костей, – болезни Гоше. "Омализумаб" применяется при лечении бронхиальной астмы. "Дорназа альфа" используют для лечения муковисцидоза – наследственного заболевания, связанного с нарушением солевого обмена в организме человека.

Большая часть лекарств будет распространяться в России. Излишки предприятие планирует экспортировать в страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.