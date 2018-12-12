2018-12-12T19:10:15+03:00
Общество

"Владимирводоканал" заверил, что вода в Добром безопасна для людей

Так что жители могут спокойно мыться и пить воду
Алексей СУХОВ
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«Владимирводоканал» информирует, что качество воды, предоставляемой потребителям города Владимира, полностью соответствует стандарту доброкачественной питьевой воды.

Однако владимирцы могут испытывать дискомфорт из-за неприятного запаха, который стал следствием сброса органических веществ в реку Нерль 11 декабря выше Нерлинского водозабора.

По сообщению жителей города, на территории Восточного района появились листовки от имени управляющих компаний, якобы призывающих горожан отказаться от употребления водопроводной воды, в том числе для гигиенических нужд. В социальных сетях также царит паника. Люди просят сделать репосты об опасности воды.

МУП «Владимирводоканал» ответственно заявляет, что вода, поставляемая муниципальным предприятием потребителям, безопасна и пригодна для употребления.

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