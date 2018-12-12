Во Владимире пройдет областной детский фестиваль "Новогодний калейдоскоп"

12 Дек. 19:04 2018-12-12T19:04:13+03:00

Он состоится в ДТЮ

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13 декабря во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира пройдёт областной межнациональный детский фестиваль «Новогодний калейдоскоп».

Школьники сразятся в интеллектуальной битве на знание истории, новогодних традиций и обычаев народов России, сыграют в традиционные новогодние игры и разучат национальные танцы, подготовят новогодний сувенир с элементами узоров народов России.

Финальной точкой приключений станет новогодний хоровод у ёлки, где победители и самые дружные команды получат подарки.