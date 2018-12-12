Ковровские полицейские задержали группу наркодилеров

СЕГОДНЯ 17:48 2018-12-12T17:48:10+03:00

Трое заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде

Изменить размер текста: A A

В середине ноября полицейские с коллегами из регионального УФСБ задержали пятерых жителей города Коврова. Молодые люди, в возрасте от 21 до 23 лет, подозреваются в покушении на сбыт наркотических средств.

По данным УМВД, у одного мужчины полицейские нашли свертки с содержимым различной консистенции и оттенков. Аналогичные свертки были изъяты из «тайников-закладок», организованных подозреваемыми.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 50 граммов наркотиков синтетического происхождения и более 3 граммов гашиша. Все это ковровчане хотели сбыть на территории района.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время трое фигурантов заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.