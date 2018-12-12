2018-12-12T17:14:17+03:00
Общество

Прокуратура помогла инвалиду и ветерану Великой Отечественной войны выиграть суд за новое жилье

Годом ранее администрация Гусь-Хрустального ему отказала, уповая на то, что тот сам испортил предыдущий дом
Артем Бердник
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10 февраля 2017 года глава Гусь-Хрустального отказал инвалиду, ветерану Великой Отечественной войны в новом жилье в связи с тем, что тот, якобы, намеренно испортил свой предыдущий дом.

Прокуратура произвела проверки, в ходе которых выявила, что пенсионер не делал ничего корыстного, чтобы получить новое жилье. Гусь-Хрустальный межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании решения администрации незаконным.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и пересмотрел дело. По решению суда ветеран получил от администрации субсидию на приобретение нового жилья в размере около 1,2 млн рублей.

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