В Судогодском районе перевернулся бензовоз

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-12T16:26:31+03:00

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12 декабря в 14.07 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Судогодском районе. На автодороге "Судогда – Смыково", у населённого пункта Смыково первернулся бензовоз.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, после опрокидывания грузовика из емкости с дизельным топливом начало вытекать топливо. Спасатели успели вовремя, чтобы не начался пожар, они создали пенную завесу. Пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС – 4 человека, 2 единицы техники.