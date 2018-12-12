2018-12-12T16:26:31+03:00
Происшествия

В Судогодском районе перевернулся бензовоз

Из емкости стало вытекать дизельное топливо
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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12 декабря в 14.07 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Судогодском районе. На автодороге "Судогда – Смыково", у населённого пункта Смыково первернулся бензовоз.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, после опрокидывания грузовика из емкости с дизельным топливом начало вытекать топливо. Спасатели успели вовремя, чтобы не начался пожар, они создали пенную завесу. Пострадавших нет.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС – 4 человека, 2 единицы техники.

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