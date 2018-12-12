2018-12-12T16:01:52+03:00
Общество

В райцентрах Владимирской области откроются новые кинозалы

До конца года их появится шесть
Вероника ПАНИНА
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Владимирская область участвует в федеральном проекте Фонда кино Российской Федерации по оборудованию новых кинозалов в городах с населением до 500 тысяч человек. Проект поддерживают Министерство культуры и департамент культуры администрации Владимирской области.

В рамках этого проекта до конца 2018 года в регионе откроется шесть кинозалов в районных центрах: 13 декабря – в районном Доме культуры «13 Октябрь» в Камешково, 14 декабря – в Культурно-досуговом центре города Меленки и в районном Центре культуры и досуга в Юрьеве-Польском, 27 декабря – в Петушинском районном Доме культуры. Кроме того, откроются кинозалы на базе муниципальных учреждений: 22 декабря – в Доме народного творчества в Вязниках и 27 декабря – в Центре внешкольной работы в Муроме.

Все кинозалы будут оснащены современным цифровым оборудованием (лазерный цифровой кинопроектор, звуковое оборудование «DOLBY digital», серебряный экран). Фильмы там будут показывать в том числе в формате 3D.

При этом все кинозалы оборудованы современными системами безопасности. Например, в Юрьеве-Польском установлены новые двери с системой «антипаника», при которой, если дверь в кинозал закрыта снаружи, человек, находящийся в зале, может её открыть.

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