«ЭнергосбыТ Плюс» взыскал с управляющих компаний более 42 млн рублей за ОДН

12 Дек. 15:41 2018-12-12T15:41:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» взыскал с управляющих компаний более 42 млн рублей. Компания обратилась в суд в связи с отказом управляющих организаций оплачивать электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, в том числе сверх утвержденных нормативов. По состоянию на 10 декабря в общей сложности «ЭнергосбыТ Плюс» получил более 220 решений суда в свою пользу.

В настоящее время 175 решений суда на сумму 33,7 млн руб. находятся на исполнении. Это означает, что исполнительные листы по таким делам предъявлены в службу судебных приставов или на расчетные счета в кредитно-финансовые организации. По 48 делам управляющими компаниями произведена оплата долга на общую сумму 8,7 млн рублей. Еще десять исков на 2 млн рублей находятся на рассмотрении в суде.

Напомним, что с 1 июля 2016 года в связи с изменениями в Жилищном кодексе с собственников квартир была снята обязанность по оплате электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды сверх утвержденных нормативов. С 1 января 2017 года весь объем ресурса, потребленный на общедомовые нужды стал являться жилищной услугой.

В июне 2018 года Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа поставил точку в затянувшемся споре Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» с одним из ТСЖ города Владимира. Суд постановил, что собственники помещений не обязаны нести расходы на содержание общедомового имущества свыше нормативной величины. Данная судебная практика позволила Владимирскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс» ускорить взыскание с УК и ТСЖ долгов за потребленные ресурсы.