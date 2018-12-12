2018-12-12T14:21:36+03:00
Происшествия

В Коврове задержали закладчиков с крупной партией порошка

20-летние подростки уже успели разложить “закладки”
Артем Бердник
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..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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В середине ноября сотрудники ковровской полиции совместно с региональным УФСБ задержали пятерых местных жителей возрастом от 21 до 23 лет. Молодые люди подозревались в покушении на продажу крупной партии наркотиков.

Оказалось, что они работали закладчиками. Дома у одного из них обнаружили свертки с различными веществами, тоже самое обнаружили и по адресам “закладок”, сделанным задержанными.

Экспертиза показала, что суммарно у парней было больше 50 граммов порошков и более трех грамм гашиша. Все это они планировали продать в Ковровском районе. Расследование уголовного дела продолжается.

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