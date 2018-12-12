2018-12-12T14:14:07+03:00
Общество

Жители Владимира отсудили более 320 тысяч рублей за разбитые машины

По искам придется платить МКУ "Благоустройство" и "ЦУГД"
Артём Черепанов
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Двое жителей города Владимира выиграли суды за разбитые машины. Один автолюбитель получит компенсацию в 262,8 тысячи рублей, другой - 61,2 тысячи рублей.

Машину первого автовладельца повредило упавшее 17 июля дерево. Автомобиль был припаркован в районе дома № 8 по улице Энергетиков. Суд посчитал, что МКУ "Благоустройство" нарушило обязанности по содержанию зеленых насаждений. Кроме того, коммунальщиков обязали заплатить 18 тысяч рублей за экспертизу.

Другой житель Владимира повредил машину из-за ямы на улице Мира. Ответчиком выступил "Центр управления городскими дорогами", пытавшийся доказать в суде, что водитель повредил машину в ДТП. Суд встал на сторону автовладельца.

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