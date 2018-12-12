2018-12-12T13:48:14+03:00
Звезды

В Центре классической музыки прозвучат "Богемская рапсодия" и хиты группы "Абба"

14 декабря там пройдет праздничный концерт
Алексей СУХОВ
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Гостей ждут рождественские песни, русские колядки и популярные зарубежные хиты в исполнении Владимирского камерного хора.

В концерте прозвучат: «Добрый вечер тоби», «Нова радость стала» и «Торжествуйте веселитесь». Не обойдется и без классики. «Joy to the world» Генделя («Радость миру») органично дополнит начальный блок концертной программы.

Особую атмосферу концерту придаст спиричуэлс (духовные песни афроамериканцев) «Ride on, King Jesus», знакомый слушателям по различным современным обработкам. При выборе программы концерта не обошли стороной еще один вокальный шедевр - «Bésame mucho».

Одной из изюминок новогодней программы хора будет «Bohemian Rhapsody» («Богемcкая рапсодия») — песня британской рок-группы Queen из альбома «A Night At The Opera».

В завершении праздничного вечера владимирцы услышат несколько новогодних композиций, одна из которых легендарная «Happy New Year» группы ABBA.

Начало - в 18.30. Цена - 300,400 рублей.

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